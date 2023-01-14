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Сегодня, 00:18

Вегхорст: «Для меня большая честь присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ваут Вегхорст.
Фото Global Look Press
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Нападающий Ваут Вегхорст прокомментировал переход из «Бернли» в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Для меня большая честь присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Я играл против клуба в прошлом, и это фантастическое чувство, что теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку. Я видел прогресс «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне. Не могу дождаться, чтобы начать играть свою роль в продвижении команды к ее целям. Что бы ни случилось в ближайшие несколько месяцев, я могу обещать отдавать клубу все, пока я здесь.

Я благодарю всех, кто сыграл свою роль в том, чтобы я перешел на этот этап, и теперь с нетерпением жду встречи с моими новыми одноклубниками», — приводит пресс-служба клуба слова Вегхорста.

Сезон-2022/23 Вегхорст начинал в Турции, где на правах аренды играл за «Бешикташ». Он забил 7 мячей в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Вегхорста