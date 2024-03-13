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13 марта, 17:37

Йорк: «Мне кажется, что Зидан лучше всего подходит на роль тренера «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк ответил на вопрос о том, какой специалист должен возглавить команду в ближайшем будущем.

С июля 2022 года должность главного тренера «красных дьяволов» занимает Эрик тен Хаг. Контракт 54-летнего нидерландца рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Нужно присмотреться, прежде всего, к успешным и проверенным тренерам. Нужна яркая личность, потому что мы знаем, что в раздевалке есть несколько игроков с большим эго.

Возможно, Зинедин Зидан. Мне кажется, что он подходит больше всего. Никто из нынешних игроков с ним не знаком, поэтому он мгновенно завоюет уважение, потому что все, по сути, находятся на испытательном сроке», — приводит слова Йорка The Sun.

51-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года после того, как покинул мадридский «Реал».

После 28 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков.

Ранее сообщалось, что руководство «манкунианцев» рассматривает кандидатуру итальянца Роберто Де Дзерби, в данный момент возглавляющего «Брайтон».

Дуайт Йорк
Зинедин Зидан
ФК Манчестер Юнайтед
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