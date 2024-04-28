КДК рассмотрит слова Тихонова об арбитре Вере Опейкиной

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова об арбитре Вере Опейкиной.

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги. 53-летний специалист был недоволен, что на матч его команды назначили женщину.

КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен", — приводит слова Григорьянца Sport24.

28 апреля «Енисей» дома сыграл вничью с «Волгарем» в 30-м туре первой лиги. После 29 матчей красноярцы с 40 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.