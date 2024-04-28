КДК рассмотрит слова Тихонова об арбитре Вере Опейкиной

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова об арбитре Вере Опейкиной.
Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги. 53-летний специалист был недоволен, что на матч его команды назначили женщину.
КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен", — приводит слова Григорьянца Sport24.
28 апреля «Енисей» дома сыграл вничью с «Волгарем» в 30-м туре первой лиги. После 29 матчей красноярцы с 40 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.