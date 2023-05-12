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Сегодня, 17:03

Клопп: «Ливерпуль» привлекателен для игроков. Но без ЛЧ будет сложнее подписывать новичков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о Лиге чемпионов как о факторе для подписания новых игроков.

«В данный момент мы не можем гарантировать участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но все остальное остается неизменным. Это фантастический клуб с действительно хорошей командой, и, надеюсь, она будет еще лучше в следующем году.

Это по-прежнему «Ливерпуль», а значит, мы очень привлекательны для многих игроков. Мы не должны забывать об этом. Я не беспокоюсь. Но, конечно, без Лиги чемпионов будет сложнее, особенно в долгосрочной перспективе», — приводит слова Клоппа Goal.

«Ливерпуль» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка в 35 матчах.

Источник: Goal
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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