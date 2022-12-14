Защитник «Сан-Паулу» Луизау близок к переходу в «Вест Хэм»

Защитник «Сан-Паулу» Луизау близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 20-летний бразилец уже прошел медосмотр и присоединится к команде в январе. Ожидается, что футболист подпишет контракт на 3,5 года.

Луизау — воспитанник «Сан-Паулу», в нынешнем сезоне он забил 1 гол в 26 матчах за команду. Контракт футболиста действует до конца января 2023 года, он может перейти в «Вест Хэм» на правах свободного агента.