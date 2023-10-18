Беллингем: «Реал» — это клуб, в котором я хочу играть следующие 10-15 лет своей жизни»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о победе над национальной командой Италии в матче отборочного турнира Евро-2024 (3:1).

«С каждым разом я становлюсь лучше. Это был действительно хороший вечер для нас. Мы все помним, что произошло несколько лет назад, когда они играли с нами здесь. Но мы движемся в правильном направлении, и это очень важная победа для нас. Я люблю футбол в данный момент. Мое руководство в клубе и стране дает мне свободу в том, чтобы играть так, как я это вижу», — приводит Mirror слова футболиста.

Также он поделился мыслями о своем будущем в «Реале».

«Это клуб, в котором я хочу играть следующие 10-15 лет своей жизни. Мне там нравится», — отметил полузащитник.

Сборная Англии набрала 16 очков в 6 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С. 17 ноября англичане дома сыграют против Мальты, а 20 ноября на выезде встретятся с Северной Македонией в рамках квалификации Евро-2024.

В текущем сезоне 20-летний Беллингем провел 8 матчей за «Реал» в ла лиге, в которых отметился 8 голами и 2 результативными передачами.