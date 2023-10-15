Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Сегодня, 06:00
17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля.
В нем примут участие всего 24 команды. Немецкая сборная, как страна-хозяйка, получила автоматическое право участвовать в турнире. Еще 23 национальные команды определятся по итогам квалификации, в которой участвуют 53 сборные.
Жеребьевка отборочного турнира состоялась 9 октября 2022 года. Все сборные поделены на 10 групп: 7 групп по 5 команд, 3 группы по 6 команд. Квалификационные матчи проходят с марта 2023 года по март 2024.
Россия отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.
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