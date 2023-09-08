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Сегодня, 07:00

Грузия — Испания и Словакия — Португалия: расписание и трансляции матчей отбора Евро 2024

Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 Словакия — Португалия пройдет 8 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Социальные сети сборной Португалии
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Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в пятницу, 8 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.

В прямом эфире игры отбора чемпионата Европы будут также доступны на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 8 сентября 2023

Группа А

8 сентября. 19:00. Грузия — Испания
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

8 сентября. 21:45. Кипр — Шотландия
Онлайн-трансляция

Группа D

08 сентября. 21:45. Хорватия — Латвия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч Премьер».

08 сентября. 21:45. Турция — Армения
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч. Футбол 2»

Группа J

08 сентября. 21:45. Словакия — Португалия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ».

08 сентября. 21:45. Босния и Герцеговина — Лихтенштейн
Онлайн-трансляция

08 сентября. 21:45. Люксембург — Исландия
Онлайн-трансляция

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Футбол
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