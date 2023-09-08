Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в пятницу, 8 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.

В прямом эфире игры отбора чемпионата Европы будут также доступны на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 8 сентября 2023

Группа А

8 сентября. 19:00. Грузия — Испания

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

8 сентября. 21:45. Кипр — Шотландия

Онлайн-трансляция

Группа D

08 сентября. 21:45. Хорватия — Латвия

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч Премьер».

08 сентября. 21:45. Турция — Армения

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч. Футбол 2»

Группа J

08 сентября. 21:45. Словакия — Португалия

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ».

08 сентября. 21:45. Босния и Герцеговина — Лихтенштейн

Онлайн-трансляция

08 сентября. 21:45. Люксембург — Исландия

Онлайн-трансляция

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года