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Сегодня, 08:36

Шестеркин вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Официальный сайт НХЛ опубликовал список главных претендентов на приз самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли.

В список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» вошли: Александр Барков («Флорида»), Эван Бушар, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»), Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон (оба — «Даллас»), Игорь Шестеркин и Винсент Трочек (оба — «Рейнджерс»). Список составлялся по результатам опроса семи журналистов сайта НХЛ.

Шестеркин провел 10 матчей в плей-офф, в которых одержал 8 побед и отразил 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.40.

«Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли встретятся с «Флоридой». Первый матч серии пройдет 23 мая и начнется в 3:00 мск.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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