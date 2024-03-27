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Чемпионат Европы

27 марта, 02:22

Харальдссон: «Не могу подобрать подходящих слов, которые могли бы выразить мои чувства после поражения от Украины»

Евгений Козинов
Корреспондент
Футболист Хакон-Арнар Харальдссон
Хакон-Арнар Харальдссон.
Фото AFP
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Полузащитник сборной Исландии Хакон-Арнар Харальдссон прокомментировал поражение от Украины (1:2) в стыковом матче чемпионата Европы-2024.

«Для нас это огромное разочарование. Мы были так близки к крупному соревнованию: оставалось каких-то 45 минут до финального турнира. Не могу подобрать подходящих слов, которые могли бы выразить мои чувства. Это очень печально.

Возможно, во втором тайме нам следовало постараться снять все вопросы, пойдя в атаку за вторым голом. Но это было бы непросто, конечно же. В чем утешение? Ну, у нас в команде юные игроки, так что, надеюсь, в будущем у нас еще появится шанс поехать на крупный турнир», — цитирует пресс-служба УЕФА Харальдссона.

 
Футболисты сборной Украины радуются голу в&nbsp;ворота команды Исландии. Украина едет на Евро-2024. Политика вытеснит футбол?

 

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2039648--ukraine-vs-iceland/
Футбол
Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
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