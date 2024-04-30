Аленичев не исключил своего возвращения в «Спартак» на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о готовности второй раз возглавить красно-белых.

«Возглавить «Спартак» второй раз? Почему нет? Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив», поэтому все может быть», — сказал Аленичев «СЭ».

Аленичев был главным тренером «Спартака» с июня 2015 по август 2016 года.

51-летний специалист не работает с 2019 года, когда он покинул «Енисей». Также он тренировал тульский «Арсенал» и юношескую сборную России.