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Сегодня, 16:45

Аленичев не исключил своего возвращения в «Спартак» на пост главного тренера

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о готовности второй раз возглавить красно-белых.

«Возглавить «Спартак» второй раз? Почему нет? Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив», поэтому все может быть», — сказал Аленичев «СЭ».

Аленичев был главным тренером «Спартака» с июня 2015 по август 2016 года.

51-летний специалист не работает с 2019 года, когда он покинул «Енисей». Также он тренировал тульский «Арсенал» и юношескую сборную России.

Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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