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НХЛ

Сегодня, 07:29

Голы Тренина и Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Яков Тренин празднует гол.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» выиграл у «Виннипега» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Эвеланш» выиграли серию — 4-1.

Российские нападающий Валерий Ничушкин и Яков Тренин отметились заброшенными шайбами в этой встрече. Голкипер Александр Георгиев отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

Во втором раунде «Колорадо» сыграет с победителем пары «Даллас» — «Вегас» (2-2).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Виннипег» — «Колорадо» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Голы: Коннор — 3, 1:15 — 1:0. Ничушкин — 7 (Тэйвз, Рантанен), 3:18 — 1:1. Тренин — 1 (Мэнсон, Кольяно), 25:42 — 1:2. Моррисси — 3 (бол., Шайфли, Виларди), 26:48 — 2:2. Лехконен — 5, 33:45 — 2:3. Тоффоли — 2 (Элерс, Миллер), 42:06 — 3:3. Рантанен — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 44:11 — 3:4. Рантанен — 2 (Маккиннон, Макар), 48:01 — 3:5. Мэнсон — 2 (п.в., Миттельштадт), 59:58 — 3:6.

Вратари: Хеллибак (56:57) — Георгиев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (7+18+11) — 32 (13+11+8).

Наши: — - Коваленко (6.17/1/-1), Ничушкин (20.44/1/+3), Тренин (16.10/2/+2).

1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.

Счет в серии: 1-4.

Яков Тренин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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