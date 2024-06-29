Кураньи — о потенциальных соперниках сборной Германии: «Никто не знает, какая часть сетки Евро сильнее»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением об игре немцев на домашнем Евро-2024.

— Итоги группового этапа для Германии неоднозначны. Два отличных матча с убедительными победами над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0) сменились ничьей с Швейцарией. При этом соперник выглядел лучше и вполне мог выиграть. Хорошо, что у нас есть Фюллькруг — очень сильный, опытный форвард, который умеет завершать усилия партнеров, всегда нацелен на ворота. Это немецкий козырь, который в очередной раз сыграл свою роль.

Лучше бы Фюллькруг не забивал, и тогда Германия отправилась бы в более легкую половину сетки, не рискуя до финала встретиться с Испанией, Францией, Бельгией, Португалией? Я не поддерживаю таких разговоров. Никто не знает, какая часть сетки сильнее. На бумаге Австрия не такая уж грозная, но на деле мы видим, что она в полном порядке. Выйти на Италию, Англию — тоже не подарок. Да и вообще: порой с более сильным соперником встретиться даже лучше — уж точно концентрация будет зашкаливать, — сказал Кураньи «СЭ».

Сборная Германии 29 июня сыграет с Данией в 1/8 финала Евро-2024. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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