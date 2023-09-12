Отборочный матч Евро-2024 Румыния — Косово был прерван из-за политического баннера

Матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Косова и Румынии был прерван из-за болельщиков, вывесивших баннер «Косово — это Сербия», сообщает РИА Новости.

Баннер в первом тайме игры вывесили румынские фанаты. Косовские футболисты покинули поле. Также на трибунах был баннер «Бессарабия — это Румыния». В настоящий момент эта область входит в составы Молдавии и Украины.

«УЕФА — демократическая организация! Любая ассоциация, которая ненавидит тот факт, что Косово является равноправным членом, может свободно выйти из нее», — написала Федерация футбола Косова.

По данным различных СМИ, во время игры между сборными Косова и Румынии болельщики также скандировали «Косово — это Сербия».