Бельгия забила пять безответных голов Эстонии в отборе Евро-2024

Сборная Бельгии с крупным счетом обыграла Эстонию в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 5:0.

Победу бельгийской команде принесли дубль Ромелу Лукаку, а также голы Леандро Троссарда, Яна Вертонгена и Шарля де Кетеларе.

Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав 13 очков за 5 матчей. Эстония занимает последнюю, пятую, строчку (1 очко за 5 игр).

В другой встрече Австрия оказалась сильнее Швеции — 3:1. Австрийцы набрали 13 очков в 5 играх и идут на 2-й позиции в группе F. У шведов 6 очков и 3-я строчка.