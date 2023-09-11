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Сегодня, 19:30

Португалия — Люксембург: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Португалия сыграет с Люксембургом в матче отбора Евро-2024 11 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press
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Сборная Португалии сыграет с командой Люксембурга в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе J 11 сентября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе «Алгарве» в Фару (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте СЭ.

В прямом эфире матч Португалия — Люксембург покажет телеканал «Матч Премьер» и «Матч Футбол 2». Также игра будет доступна на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 21.35 по московскому времени.

Матч-открытие Евро-2024 состоится 14 июня, а финал — 14 июля. Турнир примет Германия. Италия — действующий победитель чемпионата Европы по футболу.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
11 сент, 21:45. Algarve (Фару)
Португалия
Люксембург

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Футбол
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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