Сборная Португалии сыграет с командой Люксембурга в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе J 11 сентября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе «Алгарве» в Фару (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте СЭ.

В прямом эфире матч Португалия — Люксембург покажет телеканал «Матч Премьер» и «Матч Футбол 2». Также игра будет доступна на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 21.35 по московскому времени.

Матч-открытие Евро-2024 состоится 14 июня, а финал — 14 июля. Турнир примет Германия. Италия — действующий победитель чемпионата Европы по футболу.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года