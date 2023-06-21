Тренер сборной Исландии о поражении от Португалии: «Я доволен тем, как мы защищались»

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Португалии (0:1).

«Я доволен тем, как мы защищались. Думаю, мы делали это хорошо. Нам стало трудно после того, как мы остались вдесятером. В конце концов, они оказали сильное давление. Я думаю, что игроки хорошо работают вместе, и мы будем на правильной пути, если продолжим работать», — приводит слова Харейде официальный сайт УЕФА.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Роналду. Исландцы остались в меньшинстве на 81-й минуте — вторую желтую карточку получил Видлюм-Тоур Видлюмссон.

Португалия с 12 очками возглавляет группу J. Сборная Исландии с 5 баллами идет на пятой строчке.