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Сегодня, 18:20

Украина — Англия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024

Сборная Украины сыграет с командой Англии в матче отборочного турнира чемпионата
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джуд Беллингем и Харри Кейн (сборная Англии).
Фото Global Look Press
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Сборная Украины сыграет с командой Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе С 9 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Вроцлав Арена» в Польше. Начало — 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Видеотрансляция матча Украина — Англия будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии. Сборная Италии — победительница Евро-2020, турнир проходил в 2021 году из-за пандемии коронавируса. В финале итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 3:2.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Сборная Англии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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