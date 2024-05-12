«Балтика» — «Динамо»: судья добавил семь минут, победный гол забит на девятой. Почему так произошло?

Судья Евгений Буланов добавил к основному времени второго тайма матча 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (2:3) семь минут. В добавленное время не было длительных остановок из-за травм, оказания помощи, применения дисциплинарных санкций, замен и вмешательства ВАР. Но победный гол гости забили на девятой минуте. Почему же арбитр дал командам сыграть дольше?

Можно предположить, что это связано со вторым голом динамовцев. Он был забит, когда на телехронометре значились 92 минуты и 24 секунды. На празднование гола ушла ровно минута. Свисток на возобновление игры Буланов дал, когда секундомер показывал 93 минуты и 24 секунды. То есть потеря составила ровно минуту.

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Ее, по всей видимости, судья и приплюсовал. Победная голевая атака бело-голубых началась на восьмой добавленной минуте. Буланов дал ее завершить. А в сетку мяч влетел, когда на телехронометре значились 98 минут и 10 секунд.