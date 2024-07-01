Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:30

«Против возрастных и тихоходных словаков англичанам не хватало скорости. Но у Саутгейта чумовые джокеры!» Мнение Елагина

Елагин отреагировал на волевую победу Англии над Словакией на Евро-2024
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Англии Джуд Беллингем и Харри Кейн
Джуд Беллингем и Харри Кейн.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Комментатор Александр Елагин, специалист по английскому футболу, — о победе сборной Гарета Саутгейта над Словакией в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1).

Средний возраст словаков — 31 год, а англичан — 26 лет. Это и спасло британцев

— Наверное, самый популярный комментарий читателей под новостью о победе англичан звучит примерно так: «Скучная команда Саутгейта идет дальше...»

— Скучная, нескучная... Я прежде всего отметил бы в этом матче словаков. Они вынудили англичан атаковать! Ведь все на этом Евро мечтали, чтобы подопечные Саутгейта пропустили первыми. В таком случае им пришлось бы лезть вперед. В принципе, все у англичан для такой игры есть. Вы же видели, каких футболистов выпустил во втором тайме их главный тренер. Просто чумовых. В стартовом-то составе Саутгейт произвел лишь одну перестановку, дав шанс Майну. А всех остальных приберег, что называется, на концовку.

— Ожидали такого начала встречи?

— Опять же нужно отдать должное словакам. В дебюте они вполне могли создать себе комфортное преимущество. Помните, как на 12-й минуте Триппьер своевременно вынес мяч после очередного выпада соперников?

— Кто из англичан виноват в пропущенном голе?

— Прекрасная комбинация словаков! Просто-напросто никто не подстраховал Гехи. Вавро сделал хорошую передачу, Куцка выиграл верх (он просто на полголовы выше Гехи) и отпасовал Стрельцу. Стоунз (это совершенно очевидно) ошибся, позволив Стрельцу принять мяч. Не стал на него выходить. Словак развернулся и нашел в пустой зоне Шранца, который оказался за спиной у Гехи. А там уже дело техники.

Англичане Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн празднуют гол в&nbsp;ворота Словакии (2:1) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Беллингем спас Англию от исторического позора ударом через себя. «Три льва» чуть не вылетели с Евро

—  О чем подумали в ту минуту? О том, что англичане все равно вытащат матч?

— Вся штука в том, что нужно посмотреть на средний возраст команд. У словаков он составляет почти 31 год. А у англичан — 26. Почувствуйте разницу. Какой разрыв по этому показателю! Это и спасло британцев. Ведь не скажешь же, что словаки отдали игру. Нет! Они просто элементарно выдохлись в концовке.

— Не хватило минуты.

— Конечно, Беллингем забил великолепный гол, все исполнил шикарно. Высокое мастерство, проявленное в стрессовой ситуации. Пробить через себя, да еще и на последних секундах, — это что-то! Но опять же, если вы обратили внимание, его никто в тот момент не атаковал. Пожалуй, это единственная позиционная оплошность словаков в матче и, если не ошибаюсь, только второй удар в створ у англичан. Вообще после этого поединка все застыли в ожидании. А как теперь поступит Саутгейт?

— Вы о составе на игру со Швейцарией?

— Ну конечно! Мы же видели, как здорово вышли на замену Палмер, Эзе. Произошла перестановка. Сака сместился с правого фланга на левый и образовал связку с Фоденом. А справа стал действовать Палмер. Эзе призван был ускорить атаку англичан, чтобы уж совсем измотать словаков. Повторю свою мысль: подопечные Кальцоны сыграли здорово, но им не хватило сил. Гол Беллингема — это и мастерство игрока «Реала», и усталость соперников.

— Правда, англичане могли сравнять счет и раньше.

— Согласен. Кейн бил из очень хорошей позиции головой. Ну и, конечно, стоит сказать о неберущемся ударе Райса. Дубравка не брал этот мяч, который, ударившись о газон, попал в штангу. Было понятно, что вратарь хоть и прыгнул, но не доставал... Да, вот тут словакам повезло.

Футболисты сборной Англии Джуд Беллингем и Харри Кейн
Джуд Беллингем и Харри Кейн.
Фото Reuters

Почему не играет Гордон? Фоден скован тактической схемой Саутгейта

— Понимали, что в дополнительное время подопечные Саутгейта дожмут словаков?

— Здесь нужно еще учитывать и уровень мастерства. Не устану говорить о голе Беллингема. Можно провести параллель с потрясающим ударом Дзаканьи на последних секундах игры с хорватами. Попасть с такой позиции в дальнюю «девятку»! С ходу! Браво! Самое любопытное, что скидку Беллингему сделал Гехи, который, получается, исправился за пропущенный мяч.

А что касается гола Кейна, то его соорудили игроки, вышедшие на замену. Ведь когда Дубравка вынес мяч из вратарской, на подборе был Эзе. Тот пробил, мяч прилетел на голову Тони, который переадресовал его на дальнюю штангу Кейну. И уже уставший Шкриньяр не смог накрыть форварда англичан, который с двух метров влепил мяч в сетку.

Ламин Ямаль и&nbsp;Нико Уильямс после победы над Грузией (4:1) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Англию выбьет Якин, а битва Испании и Германии станет скрытым финалом Евро

— Теперь градус критики в сторону Саутгейта снизится? Вы вообще понимаете, почему к нему столько претензий?

— Если мы берем состав, то в распоряжении Саутгейта есть великолепный вингер, которого он не использует. Имею в виду Гордона. Согласитесь, Фоден в сборной играет не так ярко, как в «Манчестер Сити». В национальной команде он действует, что называется, строго по желобку, не смещается в центр. Привязан к своему левому флангу. В клубе у него, конечно, больше свободы. Он там может появляться и на месте инсайдов — слева, справа. Вообще у Пепа Гвардиолы большой выбор левых вингеров. Там и Грилиш, и Доку. Поэтому у Фодена в составе «горожан» больше вариантов впереди. А у Саутгейта он скован тактической схемой.

— И какой выход?

— В этом случае большую пользу англичанам принес бы Энтони Гордон. Возможно, он прямолинейнее Фодена, однако очень ярко провел сезон в «Ньюкасле». Он шикарно тащит мяч по флангу, убыстряет игру. Мы же видели, что на фоне возрастной и тихоходной Словакии англичанам не хватало скорости. Они не могли включиться. Это проблема. Команда у Саутгейта нескоростная...

Чудо-гол Джуда Беллингема спас англичан от&nbsp;поражения в&nbsp;основное время матча 1/8 финала Евро против Словакии (2:1 д.в.).

У англичан нет левого защитника

— Какую еще проблему англичан вскрыл этот матч?

— Не только этот. У англичан нет настоящего левого защитника. Триппьер явно играет не на своей позиции. Посмотрим, какой состав выставит тренер на четвертьфинал.

Но мы увидели, какой у Саутгейта богатый выбор. Какие у него джокеры! Чумовые! Причем на все позиции. Нужно усилить оборону — выпустили Консу. А Эзе, а Палмер, который великолепный сезон провел в «Челси»?! Саутгейт вообще-то консервативен. Пойдет ли он на серьезные перестановки? Не знаю. Но у него в колоде есть футболисты, которые безболезненно могут войти в игру.

— Пройдут ли англичане швейцарцев?

— Сложно прогнозировать. Плей-офф есть плей-офф. Швейцарцы очень организованны. Возвращаясь к нашему матчу: словакам не хватило удачи и сил. Они были сломлены и физически, и психологически. Пропустили на последних секундах основного времени матча и на первой минуте дополнительного времени. Это же двойной удар!

Англия&nbsp;&mdash; Словакия: гол Джуда Беллингема. Невероятный гол Беллингема. Джуд забил Словакии через себя на 95-й и стал национальным героем

— При этом Пекарик мог в овертайме счет сравнять.

— Вы знаете, а его гол, похоже, отменили бы. Думаю, он находился в офсайде. Если бы попал в створ, считаю, мог бы вмешаться ВАР. Я не утверждаю, но мне показалось, что там было «вне игры». В любом случае Пекарик же не забил. Чего об этом теперь говорить?

— В общем, критикуй не критикуй Саутгейта, а он идет дальше.

— При этом со Швейцарией у него будет сотый матч во главе сборной Англии. Сотый! Таких тренеров в истории этой национальной команды пока двое. Уинтерботтом, Рамсей (у них больше 100 игр). И вот теперь к ним присоединится Саутгейт. Представляете?

— То есть, думаете, Англия не проиграет?

— Я так не могу сказать. Но потенциал у англичан просто сумасшедший. При этом скорости, как уже замечено выше, все-таки не хватает.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Александр Елагин
Гарет Саутгейт
0
Читайте также
Загитова приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Норвежская мотогонщица впала в кому после аварии на «Гран-при Италии»
Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Английский футболист едва не подрался с тренером Словакии. Райс наорал на него после матча
Мбаппе или де Брейне — кто покинет Евро уже после 1/8 финала? Сделай ставку на матч Франция — Бельгия с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Тедеско назвал проблему сборной Бельгии перед матчем с Францией
Португалия — Словения: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро
Португалия — Словения: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024
Франция — Бельгия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Тедеско против Дешама и Словения, которая будет страдать: 1 июля на Евро-2024

Английский футболист едва не подрался с тренером Словакии. Райс наорал на него после матча