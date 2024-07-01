«Против возрастных и тихоходных словаков англичанам не хватало скорости. Но у Саутгейта чумовые джокеры!» Мнение Елагина

Комментатор Александр Елагин, специалист по английскому футболу, — о победе сборной Гарета Саутгейта над Словакией в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1).

Средний возраст словаков — 31 год, а англичан — 26 лет. Это и спасло британцев

— Наверное, самый популярный комментарий читателей под новостью о победе англичан звучит примерно так: «Скучная команда Саутгейта идет дальше...»

— Скучная, нескучная... Я прежде всего отметил бы в этом матче словаков. Они вынудили англичан атаковать! Ведь все на этом Евро мечтали, чтобы подопечные Саутгейта пропустили первыми. В таком случае им пришлось бы лезть вперед. В принципе, все у англичан для такой игры есть. Вы же видели, каких футболистов выпустил во втором тайме их главный тренер. Просто чумовых. В стартовом-то составе Саутгейт произвел лишь одну перестановку, дав шанс Майну. А всех остальных приберег, что называется, на концовку.

— Ожидали такого начала встречи?

— Опять же нужно отдать должное словакам. В дебюте они вполне могли создать себе комфортное преимущество. Помните, как на 12-й минуте Триппьер своевременно вынес мяч после очередного выпада соперников?

— Кто из англичан виноват в пропущенном голе?

— Прекрасная комбинация словаков! Просто-напросто никто не подстраховал Гехи. Вавро сделал хорошую передачу, Куцка выиграл верх (он просто на полголовы выше Гехи) и отпасовал Стрельцу. Стоунз (это совершенно очевидно) ошибся, позволив Стрельцу принять мяч. Не стал на него выходить. Словак развернулся и нашел в пустой зоне Шранца, который оказался за спиной у Гехи. А там уже дело техники.

— О чем подумали в ту минуту? О том, что англичане все равно вытащат матч?

— Вся штука в том, что нужно посмотреть на средний возраст команд. У словаков он составляет почти 31 год. А у англичан — 26. Почувствуйте разницу. Какой разрыв по этому показателю! Это и спасло британцев. Ведь не скажешь же, что словаки отдали игру. Нет! Они просто элементарно выдохлись в концовке.

— Не хватило минуты.

— Конечно, Беллингем забил великолепный гол, все исполнил шикарно. Высокое мастерство, проявленное в стрессовой ситуации. Пробить через себя, да еще и на последних секундах, — это что-то! Но опять же, если вы обратили внимание, его никто в тот момент не атаковал. Пожалуй, это единственная позиционная оплошность словаков в матче и, если не ошибаюсь, только второй удар в створ у англичан. Вообще после этого поединка все застыли в ожидании. А как теперь поступит Саутгейт?

— Вы о составе на игру со Швейцарией?

— Ну конечно! Мы же видели, как здорово вышли на замену Палмер, Эзе. Произошла перестановка. Сака сместился с правого фланга на левый и образовал связку с Фоденом. А справа стал действовать Палмер. Эзе призван был ускорить атаку англичан, чтобы уж совсем измотать словаков. Повторю свою мысль: подопечные Кальцоны сыграли здорово, но им не хватило сил. Гол Беллингема — это и мастерство игрока «Реала», и усталость соперников.

— Правда, англичане могли сравнять счет и раньше.

— Согласен. Кейн бил из очень хорошей позиции головой. Ну и, конечно, стоит сказать о неберущемся ударе Райса. Дубравка не брал этот мяч, который, ударившись о газон, попал в штангу. Было понятно, что вратарь хоть и прыгнул, но не доставал... Да, вот тут словакам повезло.

Джуд Беллингем и Харри Кейн. Фото Reuters

Почему не играет Гордон? Фоден скован тактической схемой Саутгейта

— Понимали, что в дополнительное время подопечные Саутгейта дожмут словаков?

— Здесь нужно еще учитывать и уровень мастерства. Не устану говорить о голе Беллингема. Можно провести параллель с потрясающим ударом Дзаканьи на последних секундах игры с хорватами. Попасть с такой позиции в дальнюю «девятку»! С ходу! Браво! Самое любопытное, что скидку Беллингему сделал Гехи, который, получается, исправился за пропущенный мяч.

А что касается гола Кейна, то его соорудили игроки, вышедшие на замену. Ведь когда Дубравка вынес мяч из вратарской, на подборе был Эзе. Тот пробил, мяч прилетел на голову Тони, который переадресовал его на дальнюю штангу Кейну. И уже уставший Шкриньяр не смог накрыть форварда англичан, который с двух метров влепил мяч в сетку.

— Теперь градус критики в сторону Саутгейта снизится? Вы вообще понимаете, почему к нему столько претензий?

— Если мы берем состав, то в распоряжении Саутгейта есть великолепный вингер, которого он не использует. Имею в виду Гордона. Согласитесь, Фоден в сборной играет не так ярко, как в «Манчестер Сити». В национальной команде он действует, что называется, строго по желобку, не смещается в центр. Привязан к своему левому флангу. В клубе у него, конечно, больше свободы. Он там может появляться и на месте инсайдов — слева, справа. Вообще у Пепа Гвардиолы большой выбор левых вингеров. Там и Грилиш, и Доку. Поэтому у Фодена в составе «горожан» больше вариантов впереди. А у Саутгейта он скован тактической схемой.

— И какой выход?

— В этом случае большую пользу англичанам принес бы Энтони Гордон. Возможно, он прямолинейнее Фодена, однако очень ярко провел сезон в «Ньюкасле». Он шикарно тащит мяч по флангу, убыстряет игру. Мы же видели, что на фоне возрастной и тихоходной Словакии англичанам не хватало скорости. Они не могли включиться. Это проблема. Команда у Саутгейта нескоростная...

У англичан нет левого защитника

— Какую еще проблему англичан вскрыл этот матч?

— Не только этот. У англичан нет настоящего левого защитника. Триппьер явно играет не на своей позиции. Посмотрим, какой состав выставит тренер на четвертьфинал.

Но мы увидели, какой у Саутгейта богатый выбор. Какие у него джокеры! Чумовые! Причем на все позиции. Нужно усилить оборону — выпустили Консу. А Эзе, а Палмер, который великолепный сезон провел в «Челси»?! Саутгейт вообще-то консервативен. Пойдет ли он на серьезные перестановки? Не знаю. Но у него в колоде есть футболисты, которые безболезненно могут войти в игру.

— Пройдут ли англичане швейцарцев?

— Сложно прогнозировать. Плей-офф есть плей-офф. Швейцарцы очень организованны. Возвращаясь к нашему матчу: словакам не хватило удачи и сил. Они были сломлены и физически, и психологически. Пропустили на последних секундах основного времени матча и на первой минуте дополнительного времени. Это же двойной удар!

— При этом Пекарик мог в овертайме счет сравнять.

— Вы знаете, а его гол, похоже, отменили бы. Думаю, он находился в офсайде. Если бы попал в створ, считаю, мог бы вмешаться ВАР. Я не утверждаю, но мне показалось, что там было «вне игры». В любом случае Пекарик же не забил. Чего об этом теперь говорить?

— В общем, критикуй не критикуй Саутгейта, а он идет дальше.

— При этом со Швейцарией у него будет сотый матч во главе сборной Англии. Сотый! Таких тренеров в истории этой национальной команды пока двое. Уинтерботтом, Рамсей (у них больше 100 игр). И вот теперь к ним присоединится Саутгейт. Представляете?

— То есть, думаете, Англия не проиграет?

— Я так не могу сказать. Но потенциал у англичан просто сумасшедший. При этом скорости, как уже замечено выше, все-таки не хватает.