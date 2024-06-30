Эмоции по поводу «мизинчикового» офсайда понятны. Но глупо говорить, что ВАР убивает дух игры

Игорь Рабинер — о судейских решениях в матче Германия — Дания.

Я понимаю все эмоции по поводу этого «мизинчикового» офсайда, самым прямым образом повлиявшего на исход матча Германия — Дания. Эмоционально это прямо очень больно и вызывает протест.

Но.

Стопроцентное доверие технике означает то, что у судьи просто нет физической возможности сказать: «Офсайда тут нет, потому что фиксировать такой офсайд — не по-пацански».

Обратите внимание: в том эпизоде Майкл Оливер ведь даже не мог подбежать к монитору, а только послушал ВАР и поднял руку, фиксируя офсайд. Потому что это решение — «географическое», оно подвластно только технике и не нуждается в трактовке судьи в поле.

Офсайд Томаса Дилейни в моменте с отмененным голом Дании. Фото Скриншот трансляции

Разговоры о том, что ВАР таким образом убивает дух игры — глупость. Потому что тот же ВАР делает миллион полезных вещей, засчитывая либо отменяя то, что могло бы стать, но не стало гораздо более катастрофическими ошибками судей. Условная Корея-2002 сейчас невозможна в принципе.

Дании, а особенно Йоахиму Андерсен у сегодня чудовищно не повезло. Когда человек за несколько минут проходит путь от бесполезной эйфории из-за не засчитанного в итоге гола до ВАР-пенальти из-за игры рукой (ну там-то была, и направление мяч изменил — тут вы, надеюсь, спорить не будете) — ему не позавидуешь. Это сильнейший стресс, и игрока очень жаль.

Но не стоит искать тут теорию заговора и считать, что немцев вытащили в четвертьфинал за уши. Все и за всех решила техника.