Испания додавила Шотландию, бывший тренер Дзюбы обыграл Хорватию, рижская катастрофа Армении

Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного цикла Евро-2024.

Холанн прервал голевую «засуху»

Группа А

Тот факт, что к игре в Севилье единоличным лидером группы с пятью победами из пяти возможных подошла не Испания, а Шотландия, — стал одним из откровений отборочного цикла. Британцы, кстати, нанесли «Красной фурии» единственное поражение в последних 22-х квалификационных матчах, и та была преисполнена желанием отомстить. А про кадровые проблемы, с которыми столкнулся Луис де ла Фуэнте, никто бы и не вспомнил, открой счет в первой же атаке Ферран Торрес.

Однако он промахнулся, а большего, чем отмененного из-за офсайда гола Мораты, испанцам к перерыву добиться не удалось. При этом гости, и так игравшие без одного из лидеров обороны Тирни, еще в первом тайме потеряли из-за травмы своего капитана Робертсона. А ведь шотландцы большую часть игры защищались, оставшись без мяча и не нанеся за первые 45 минут ни одного удара в сторону ворот.

Знали, что хватит первого же? Это, конечно, шутка, но потрясающий в этом отборочном цикле Мактоминей забил, когда этого никто не ждал. Забивший на выходных два гола за «МЮ» полузащитник закрутил мяч со штрафного практически с нулевого угла. Однако ВАР испортил всю красоту, увидев офсайд у находившегося перед вратарем Хендри.

В итоге, отделавшись легким испугом, Испания все же дожала неуступчивого соперника. Новый импульс атакам придали три дебютанта сборной, включая забившего на выходных два гола «Барселоне» Сарагосу. А решил все самый опытный джокер — идеально навесивший на Морату 37-летний Хесус Навас. В концовке же потерпевшая первое поражение Шотландия поплыла, и поскользнувшийся на фланге Хики подарил гол Сансету в день дебюта на таком уровне.

Норвегия с ее призрачными шансами занять одно из двух первых мест сделала то, что и должна была. И если у Холанна мяч в ворота никак не шел, то Серлоту в его 50-м матче за сборную помог рикошет. Теперь отличившийся в национальной команде 19 раз форвард «Вильярреала» уже на два мяча оторвался от своего отца — сыгравшего на ЧМ-1994 Йерана Серлота.

Ну а Холанн все же забил классный гол. Поймал мяч в воздухе благодаря своим длинным ногам и с лета вогнал его в ближнюю «девятку». Эрлинг словно вложил в этот удар всю энергию, нерастраченную в четырех безголевых матчах за «Манчестер Сити». А когда возможный психологический груз спал, спокойно замкнул подачу отлично вышедшего на замену Нусы. Выйдя на график «гол за игру» (27 в 27 матчах за сборную), Холанн отправился отдыхать. Силы пригодятся в судьбоносном матче против Испании.

Группа А

И В Н П М О 1. Шотландия 6 5 0 1 12-3 15 2. Испания 5 4 0 1 18-3 12 3. Норвегия 6 3 1 2 11-8 10 4. Грузия 5 1 1 3 5-13 4 5. Кипр 6 0 0 6 1-21 0

15 октября. Грузия — Кипр, Норвегия — Испания.

Премьера Севикяна

Группа D

После первого пропущенного гола шансы Армении попасть на Евро стремительно таяли, хотя после перерыва надежда ненадолго ожила. И пусть Латвия избежала пенальти в связи с фолом у границы штрафной, хозяева остались в меньшинстве из-за удаления получившего вторую желтую карточку Ошса. Наказание могло получиться двойным, однако Озолс справился со штрафным в исполнении Сперцяна.

Александр Петраков сразу перестроил игру, поменяв одного из трех центральных защитников на нападающего Раноса. Давление резко усилилось, но оно не спасло армянскую команду от неприятностей. Чанчаревич выкатился с мячом в руках за пределы штрафной, и после стандарта проигравшая в этом цикле все пять предыдущих матчей Латвия повела 2:0. Так что полузащитник «Пари НН» Севикян дебютировал в сборной в почти безнадежной ситуации.

После его выхода на поле одновременно находились пять представителей РПЛ. Кроме нижегородца — краснодарцы Арутюнян и Сперцян, Иву («Рубин») и Тикнизян («Локомотив»). Не помогло ничего. Шанс догнать Турцию упущен, а так как у Армении остались сложнейшие ноябрьские игры с Уэльсом и Хорватией, вероятность финишировать на втором месте фактически нулевая.

Турки в сентябре сменили тренера, вместо уволенного Штефана Кунца назначив Винченцо Монтеллу. Поработавший в свое время с Артемом Дзюбой в «Адана Демирспор» итальянец отлично знает турецкий футбол, но все равно удивляло, как смело гости играли в Осиеке. При этом Монтелла — как и в клубе — выбрал схему без классического центрального нападающего.

Пусть это и случилось из-за кадровых проблем вроде травмы Энеса Юнала, задумка работала. Пару раз Ливакович выручил, но когда хорваты вроде бы усилили давление и полностью забрали инициативу в свои руки, туркам удалась результативная контратака. В ее концовке впервые забивший за сборную Барыш Йылмаз перебросил неоправданно далеко выбежавшего голкипера.

Если бы во втором тайме он забил из еще более очевидной позиции, концовка получилась бы не такой нервной. Но в любом случае Турция выстояла, а арбитра после похода к монитору не убедила позиция ВАР — криминала в попадании мяча в руку Хакана Чалханоглу он не увидел. Что до Монтеллы, то он стал первым с 2010 года тренером-иностранцем, начавшим работу с турками с победы. Тогда, кстати, отличился покинувший Россию после неудачного отбора на мировое первенство Гус Хиддинк.

Группа D

И В Н П М О 1. Турция 6 4 1 1 9-6 13 2. Хорватия 5 3 1 1 9-2 10 3. Армения 6 2 1 3 8-9 7 4. Уэльс 5 2 1 2 6-7 7 5. Латвия 6 1 0 5 5-13 3

15 октября. Турция — Латвия, Уэльс — Хорватия.

Албания почти на Евро

Группа Е

Сенсационная Албания захватила лидерство, набрав в сентябрьских матчах четыре очка против поляков и чехов. При этом последние провели на одну игру меньше, поэтому все могло перевернуться с ног на голову. Однако албанцы дома всегда играю мощно, и их активность вылилась в дальний удар Асани. Когда же Хитил все-таки затолкнул мяч в сетку, ВАР разглядел у чеха игру рукой. Как результат — отмена гола и желтая карточка, которая стала для форварда «Виктории» второй.

В большинстве же Албания поймала гостей на контратаке, и расстрелявший ворота с нескольких метров Сефери фактически закрыл вопрос об исходе матча. И, конечно, снова не обошлось без представителей РПЛ. Защитник «Локомотива» Митай привычно появился в стартовом составе, а нападающий «Рубина» Даку снова ярко вышел на замену. В день дебюта в сборной в сентябре он забил Польше, сейчас — выкатил мяч на Сефери на пустой угол. Закончилось же все форменным унижением Чехии, упавшей на третье место. Зато Албания почти на Евро.

Проваливавшая отборочный цикл Польша после увольнения Фернанду Сантуша назначила на пост главного тренера Михала Пробежа. Возглавлявшему до этого молодежную сборную специалисту пришлось начинать без травмированного Левандовски, но на Фарерах справились и без него. В числе прочего помог быстрый гол исполнившего обводящий удар экс-динамовца Шиманьски. Поляки поднялись на второе место, а впереди у них два ключевых домашних матча. Против удивляющей в этом цикле Молдавии и уже в ноябре — с Чехией.

Группа Е

И В Н П М О 1. Албания 6 4 1 1 11-3 13 2. Польша 6 3 0 3 8-8 9 3. Чехия 5 2 2 1 7-5 8 4. Молдавия 5 2 2 1 5-5 8 5. Фареры 6 0 1 5 2-12 1

15 октября. Чехия — Фареры, Польша — Молдавия.

Группа I

Из-за отмены матча Израиль — Швейцария тур в этой группе получился урезанным. Румыны в итоге хоть и сохранили за собой второе место, но не смогли оторваться от израильтян. И это заслуга наконец-то показавшей интересную игру Белоруссии, которая заметно изменила состав после прихода на пост главного тренера испанца Карлоса Алоса Феррера.

Группа I

И В Н П М О 1. Швейцария 6 4 2 0 17-5 14 2. Румыния 7 3 4 0 9-4 13 3. Израиль 6 3 2 1 7-7 11 4. Косово 7 1 4 2 8-8 7 5. Белоруссия 7 1 2 4 4-11 5 6. Андорра 7 0 2 5 3-13 2

Матч Израиль — Швейцария перенесен на ноябрь.

15 октября. Швейцария — Белоруссия, Косово — Израиль, Румыния — Андорра.