Сборная Украины на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии

Превзойдут ли украинцы свой успех на Евро-2020?

Рейтинг сборной и клубов Украины

Сборная Украины занимает 18-е место в рейтинге стран УЕФА.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) украинцы располагаются на 22-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Украинская премьер-лига (УПЛ) — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1991 года. 16 профессиональных клубов играют по круговой системе (30 туров). Команды, которые заняли 15-е и 16-е места, вылетают напрямую, их места занимают 1-е и 2-е места первой лиги, а 13-е и 14-е места борются за место в УПЛ со 3-й и 4-й командой первой лиги.

Самый титулованный клуб в истории Украины — «Динамо» Киев. Столичная команда выигрывала чемпионат 16 раз. Действующий чемпион страны — «Шахтер».

В топ-100 клубного рейтинга УЕФА (на 24 апреля 2024 года) находятся три украинские команды — «Шахтер» (27-я строчка), «Динамо» Киев (68-я) и «Заря» (87-я).

История выступлений Украины на Евро

Украина играла на чемпионате Европы три раза, начиная с совместно проведенного с Польшей турнира, предстоящий станет четвертым. Наивысшее достижение — выход в 1/8 финала на Евро-2020.

Кто возглавлял сборную Украины на Евро

На домашнем Евро-2012 украинцами руководил Олег Блохин, а на перенесенном из-за пандемии на лето-2021 чемпионате Европы — Андрей Шевченко.

Главный тренер сборной Украины

Украинскую команду с июня 2023-го возглавляет четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года Сергей Ребров, сменивший на этом посту Александра Петракова.

В качестве тренера Ребров дважды становился чемпионом Украины с киевским «Динамо» (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал чемпионат Венгрии с «Ференцварошем» (2018/19, 2019/20, 2020/21) и завоевал золото в ОАЭ с «Аль-Айном» (2021/22).

Как Украина выступила в отборочном турнире Евро

В группе С украинцы заняли третье место, пропустив вперед Англию и Италию. В восьми матчах желто-синие победили четыре раза, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда Реброва забила 11 голов, пропустив 8 раз.

Лучшим бомбардиром украинцев в групповом турнире отбора стал Виктор Цыганков (2 мяча).

Сборная Украины пробилась на Евро-2024 в Германию благодаря двум победам в стыках (плей-офф Лиги наций) — над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1).

Александр Зинченко, Михаил Мудрик и Владимир Бражко. Фото Reuters

Состав и главные звезды сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид), Дмитрий Ризнык («Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Тымчик (все — «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Сваток («Днепр-1»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Сергей Кривцов («Интер Майами»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Максим Таловеров (ЛАСК), Александр Зинченко («Арсенал»).

Полузащитники: Георгий Судаков, Егор Назарина, Тарас Степаненко (все — «Шахтер»), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все — «Динамо» Киев), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Руслан Малиновский («Дженоа»).

Нападающие: Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсия»), Александр Зубков, Даниил Сикан (оба — «Шахтер»), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк («Днепр-1»).

Главные звезды сборной Украины

Георгий Судаков — отыграл больше всех минут в отборе. Летом может перейти в один из топ-клубов Европы. Им интересуются «Челси», «Наполи» и «Ювентус».

Виктор Цыганков — один из лидеров главной сенсации этого сезона ла лиги, «Жироны». Быстрый и техничный игрок, умеющий не только забивать, но и ассистировать.

Андрей Лунин — после травмы Куртуа занял место в воротах «Реала». Стал звездой 1/4 финала Лиги чемпионов, в серии пенальти отразив удары игроков «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и Матео Ковачича.

С кем Украина сыграет на Евро

Украинцы попали в квартет Е, их соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

Расписание матчей в группе

17 июня, понедельник

Украина — Румыния (Мюнхен, 16.00 — здесь и далее по московскому времени)

21 июня, пятница

Украина — Словакия (Дюссельдорф, 16.00)

25 июня, вторник

Украина — Бельгия (Штутгарт, 19.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Украины встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания), С (Словения, Дания, Сербия, Англия) и D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша).

Если украинцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположится на втором месте в квартете D.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Украина сыграет с кем-то из победителей квартетов B или C.

Футболисты сборной Украины благодарят болельщиков после матча с Боснией. Фото Reuters

Как Украина выступит на Евро 2024: прогноз

Команда Сергея Реброва со скрипом пробралась на турнир в Германию. Украинцам досталась группа с одним явным фаворитом — Бельгией. В матчах со Словакией и Румынией желто-синие будут претендовать на победу.

С большой долей вероятности сборная Украины выйдет в плей-офф, если не со второго места, так с третьего. Но в 1/8 финала ей придется непросто: в соперниках могут оказаться Франция, Нидерланды, Испания, Хорватия, Италия или Англия.

Выход из группы — единственное, на что украинцы могут с уверенностью рассчитывать на Евро. Дальнейшие успехи будут восприниматься как чудо.

Коэффициент букмекеров на выход украинцев из группы — 1.50, на победу в турнире — 125.0

Прогноз: выход из группы со второго места и вылет в 1/8 финала.