«Зенит» упустил победу над «Факелом» после пенальти на 90+12-й минуте

Сегодня, 20:02
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ — 1:1. Встреча проходила в Воронеже.
У сине-бело-голубых на 41-й минуте гол забил защитник Дуглас Сантос. На 90+12-й минуте нападающий воронежцев Евгений Марков реализовал пенальти. Главный арбитр встречи Алексей Сухой поставил одиннадцатиметровый после игры рукой защитника «Зенита» Нуралы Алипа.
На 88-й минуте арбитр Сухой отменил гол Клаудиньо («Зенит») из-за офсайда после подсказки ВАР.
«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.
«Зенит» 11 мая примет ЦСКА в 28-м туре РПЛ. «Факел» сыграет дома с «Уралом» 12-го числа.