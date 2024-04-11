Дубль Скамакки помог «Аталанте» разгромить «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

«Аталанта» на выезде обыграла «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

За итальнский клуб дубль оформил Джанлука Скамакка, который забил на 38-й и 60-й минутах. Еще один гол на 83-й минута забил Марио Пашалич.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 89-й минуте, заменив Шарля де Кетеларе.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.