УЕФА выступил с заявлением после того, как фанаты «Ромы» атаковали судью Тэйлора и его семью

УЕФА выступил с заявлением после нападения болельщиков «Ромы» на арбитра Энтони Тэйлора в аэропорту Будапешта.

Бригада во главе с британским рефери обслуживала финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой». Испанский клуб одержал победу в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 4:1).

Арбитр и его семья в окружении охраны прибыли в столичный аэропорт, где фанаты встретили его гулом и оскорблениями. Дальше все стало только хуже — некоторые болельщики стали толкать и обливать Тэйлора и его семью водой.

«УЕФА категорически осуждает агрессивное поведение в отношении своего рефери Энтони Тейлора и его семьи. Такие действия неприемлемы и подрывают дух честной игры и уважения, которых придерживается УЕФА.

Судьи играют решающую роль в обеспечении честности и справедливости игры, и их безопасность и благополучие имеют первостепенное значение», — сказано в заявлении организации.

Как сообщает Sky Sport Italia, в Будапеште были арестованы два болельщика — один уже отпущен, второй — находится под стражей.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью, после того, как португалец оскорбил Тэйлора.