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Сегодня, 21:00

«Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Халиджем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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«Аль-Наср» на своем поле сыграл вничью с «Аль-Халиджем» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

Уже на 4-й минуте гостей вывел вперед Фабио Мартинш, но 13 минут спустя Альваро Гонсалес восстановил равенство в счете. Форвард хозяев Криштиану Роналду отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.

После этого матча «Аль-Наср» с 57 очками продолжает занимать второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Иттихада» на 2 очка, но у соперника есть игра в запасе.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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