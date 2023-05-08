«Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Халиджем»

«Аль-Наср» на своем поле сыграл вничью с «Аль-Халиджем» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

Уже на 4-й минуте гостей вывел вперед Фабио Мартинш, но 13 минут спустя Альваро Гонсалес восстановил равенство в счете. Форвард хозяев Криштиану Роналду отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.

После этого матча «Аль-Наср» с 57 очками продолжает занимать второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Иттихада» на 2 очка, но у соперника есть игра в запасе.