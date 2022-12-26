«Аль-Наср» запланировал медосмотр для нападающего Криштиану Роналду

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«Аль-Наср» назначил дату медосмотра для нападающего Криштиану Роналду, информирует CBS Sports.
Также источник отмечает, что для 37-летнего футболиста и его представителей было забронировано жилье. Руководство клуба из Саудовской Аравии рассчитывает уладить все формальности к открытию зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что соглашение с Роналду будет рассчитано до 2025 года, а его доходы составят 200 миллионов евро в год.
В ноябре форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.