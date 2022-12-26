«Аль-Наср» запланировал медосмотр для нападающего Криштиану Роналду

«Аль-Наср» назначил дату медосмотра для нападающего Криштиану Роналду, информирует CBS Sports.

Также источник отмечает, что для 37-летнего футболиста и его представителей было забронировано жилье. Руководство клуба из Саудовской Аравии рассчитывает уладить все формальности к открытию зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что соглашение с Роналду будет рассчитано до 2025 года, а его доходы составят 200 миллионов евро в год.

В ноябре форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.