Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:25

Генменеджер «Кармиотиссы»: «Сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»

Антониус негативно высказался об экс-тренере «Кармиотисса» Кержакове
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус негативно высказался об экс-тренере команды Александре Кержакове.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — приводит слова Антониуса «Чемпионат».

Ранее в интервью Sports.ru Кержаков заявил, что клуб с ним не расплатился за работу, а также рассказал о вмешательстве владельца «Кармиотиссы» Дмитрия Пунина в работу тренера.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе россиянина с поста главного тренера клуба. Он возглавил команду 8 февраля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5064921-genmenedzher-karmiotissy-sejchas-pered-kerzhakovym-zakryty-dveri-vo-vse-futbolnye-komandy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
6
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лузин рассказал о своих выступлениях за австрийский клуб «Штадль-Паура»