Сегодня, 20:24
«Бенфика» заняла первое место в списке клубов, который больше всех заработали на продаже своих воспитанников.
По информации Международного центра спортивных исследований, португальский клуб заработал 516 миллионов евро. В подсчетах учитывались игроки, который провели в академии не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.
В топ-5 входят — «Аякс», «Лион», «Реал» и «Челси».
Топ-10 клубов по доходам от продажи своих воспитанником за 10 лет:
1. «Бенфика» — 516 миллионов евро
2. «Аякс» — 376 миллионов
3. «Лион» — 370 миллионов
4. «Реал» — 364 миллиона
5. «Челси» — 347 миллионов
6. «Монако» — 325 миллионов
7. «Спортинг» — 306 миллионов
8. «Тоттенхэм» — 256 миллионов
9. «Манчестер Сити» — 254 миллиона
10. «Аталанта» — 250 миллионов.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.