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Сегодня, 20:24

«Бенфика» лидирует по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет, в топ-5 — «Реал» и «Челси»

Руслан Минаев
Футболисты «Бенфики».
Фото Reuters
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«Бенфика» заняла первое место в списке клубов, который больше всех заработали на продаже своих воспитанников.

По информации Международного центра спортивных исследований, португальский клуб заработал 516 миллионов евро. В подсчетах учитывались игроки, который провели в академии не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.

В топ-5 входят — «Аякс», «Лион», «Реал» и «Челси».

Топ-10 клубов по доходам от продажи своих воспитанником за 10 лет:

1. «Бенфика» — 516 миллионов евро

2. «Аякс» — 376 миллионов

3. «Лион» — 370 миллионов

4. «Реал» — 364 миллиона

5. «Челси» — 347 миллионов

6. «Монако» — 325 миллионов

7. «Спортинг» — 306 миллионов

8. «Тоттенхэм» — 256 миллионов

9. «Манчестер Сити» — 254 миллиона

10. «Аталанта» — 250 миллионов.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

ФК Аякс
ФК Бенфика
ФК Лион
ФК Реал
ФК Челси
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