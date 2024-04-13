Чернышов: «Конечно, уровень жизни в России выше, чем в Индии»

Главный тренер индийского «Мхоаммедана» Андрей Чернышов сравнил уровень жизни в России и Индии.

«Я по всей России не могу сказать. Только за Москву. Москву, наверное, нельзя сравнивать со всей Россией, но как и везде. В Индии тоже очень много богатых людей, миллиардеров, которым чуть ли не принадлежат небоскребы. Есть районы, куда простому человеку не попасть — только людям определенного состояния. Есть люди с маленьким достатком, которые занимаются непосильным трудом — улицы убирают или рикши. Конечно, уровень жизни в России выше, как и зарплаты, чем в Индии», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Чернышов возглавил «Мохаммедан» летом 2023 года. Его команда досрочно стала чемпионом I-лиги и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.