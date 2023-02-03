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Сегодня, 13:56

Джикия: «Время покажет, потянет ли Тедеско уровень сборной Бельгии»

Джикия прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение экс-тренера московского клуба Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Тедеско подписал контракт со сборной Бельгии? Еще не писал ему. Потянет ли он уровень сборной Бельгии, покажет время. Конечно, напишу Тедеско, когда объявят официально», — приводит слова Джикии Sport24.

Тедеско подписал контракт с бельгийской ассоциацией до 2026 года.

Последним местом работы 37-летнего итальянца был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также он работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» — с июля 2017 по март 2019 года и в «Эрцгебирге» — с марта по июнь 2017 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-03-dzhikiya-vremya-pokazhet-potyanetli-tedesko-uroven-sbornoy-belgii
Георгий Джикия
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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