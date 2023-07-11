Канчельскис сообщил, что станет генеральным директором «Тобола»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед и сборной России Андрей Канчельскис сообщил «СЭ», что станет генеральным директором казахстанского «Тобола».

«Вроде бы договорились до конца сезона. Попросили меня помочь. Буду до конца сезона стараться. Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить вопрос. Ведем, естественно, переговоры о тренерстве. Послезавтра играем с клубом «Хонка». Будем работать, помогать «Тоболу» двигаться дальше», — сказал Канчельскис «СЭ».

Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», специалист был главным тренером команды с октября 2018 года по октябрь 2020 года.

После 14 туров чемпионата Казахстана-2023 «Тобол» занимает шестое место в турнирной таблице с 23 очками.

13 июля команда встретится с финским клубом «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.