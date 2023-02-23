0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:16

Рудаков: «Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует аутсайдерам РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Воспитанник «Зенита», вратарь финской «Хонки» Максим Рудаков рассказал, какие зарплаты получают футболисты в чемпионате Финляндии.

«Не предлагал ли «Ростов» вернуться? Честно говоря, я не хотел ничего менять. Для моего развития было бы лучше тут остаться еще на один сезон, поиграть в еврокубках. В финансовом плане, чего греха таить, я потерял. Но тут уже расставляешь приоритеты. Для меня важнее игровая практика.

Что касается зарплат, то мы не берем ХИК — он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты — тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге — две-три тысячи, наверное. Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные — однозначно первая лига», — приводит «Чемпионат» слова Рудакова.

Рудаков подписал контракт с «Ростовом» в 2020 году. В начале сезона-2021/22 он перешел в «Ротор» на правах аренды, но не сыграл за команду ни одного матча и в августе 2021-го вернулся в ростовский клуб. С 2022 года голкипер выступает за финскую «Хонку».

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007475-eks-vratar-zenita-v-luchshih-klubah-finlyandii-zarplaty-na-urovne-autsajderov-rpl.html
ФК Хонка
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крижанац об уходе Ловрена из сборной Хорватии: «Он — отличный игрок»

«Реал» интересуется воспитанником «Барселоны» Гримальдо