Шикарная или вульгарная? Загитова устроила огненную фотосессию на яхте: миниатюрные купальники и сочные формы

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18 мая олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила день рождения. Звезде российского фигурного катания исполнилось 22 года, в честь чего она поделилась в соцсетях откровенными фотографиями с яхты, на которой проходил послепраздничный отдых.
Сначала Загитова показала фото из номера, где она лежит на кровати рядом с выложенной лепестками надписью Happy Birthday.
А уже после появилась на борту яхты в двух купальниках — серебристом и черном — и привела в восторг своих подписчиков. Однако не всех. Одни отметили роскошную фигуру спортсменки, в то время как другие посчитали фото слишком откровенными и не достойными девушки родом из Татарстана.
Не обошлось и без слез. Загитову очень растрогали видеопоздравления от поклонниц.
А еще Загитова напомнила, что даже день рождения и отдых — не повод забывать про учебу. Даже расслабляясь на пляже, фигуристка не откладывает подготовку к диплому.