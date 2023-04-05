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Сегодня, 07:24

Матч между «Актобе» и «Ордабасы» могут переиграть из-за судейских ошибок

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанская федерация футбола может назначить переигровку матча юношеского турнира «Арман» между «Актобе» и «Ордабасы». Как сообщает Meta-ratings.kz, в организации согласились с тем, что арбитр встречи допустил грубейшие ошибки.

Судейская бригада ошибочно не засчитала гол «Актобе», а также неправильно зафиксировала нарушения со стороны вратаря «красно-белых» в серии послематчевых пенальти. Рефери ждет длительная дисквалификация.

Главный инвестор проекта Тимур Турлов также был недоволен судейством финального матча.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/kff-mozhet-naznachit-pereigrovku-skandalnogo-matcha-mezhdu-aktobe-i-ordabasy-240623/
Футбол
ФК Актобе
ФК Ордабасы
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