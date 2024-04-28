«Айлендерс» в овертайме обыграли «Каролину» и одержали первую победу в серии

«Айлендерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграли «Каролину» со счетом 3:2.

В составе «островитян» отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал, который оформил дубль и забил победный гол на 82-й минуте, вратарь Семен Варламов отразил 42 броска из 44. У «Харрикейнз» шайбы забросили Сэт Джарвис и Стефан Ноусен.

Нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков провел первый матч в плей-офф НХЛ, отыграв 5 минут и 58 секунд.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины».

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Айлендерс» — «Каролина» — 3:2 2ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Джарвис — 2 (бол., Гюнцель), 8:00 — 0:1. Барзал — 1 (Пелек, Хорват), 30:10 — 1:1. Пажо — 1 (бол., Добсон, Ли), 41:38 — 2:1. Ноесен — 2 (бол., Терявяйнен, Нечас), 54:08 — 2:2. Бортуццо — 1, 81:24 — 3:2.

Вратари: Варламов — Андерсен.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 36 (6+8+11+11) — 44 (8+13+5+18).

Наши: Исхаков (5.58/0/0), Романов (32.05/3/+2) — Кузнецов (12.08/1/0), Орлов (29.07/3/0), Свечников (25.50/3/-1).

27 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

Счет в серии: 1-3.