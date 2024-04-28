Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:40

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Каролину» и одержали первую победу в серии

Сергей Разин
корреспондент
27 апреля. «Айлендерс» в овертайме обыграли «Каролину» (3:2).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Айлендерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграли «Каролину» со счетом 3:2.

В составе «островитян» отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал, который оформил дубль и забил победный гол на 82-й минуте, вратарь Семен Варламов отразил 42 броска из 44. У «Харрикейнз» шайбы забросили Сэт Джарвис и Стефан Ноусен.

Нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков провел первый матч в плей-офф НХЛ, отыграв 5 минут и 58 секунд.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины».

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Айлендерс» — «Каролина» — 3:2 2ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Джарвис — 2 (бол., Гюнцель), 8:00 — 0:1. Барзал — 1 (Пелек, Хорват), 30:10 — 1:1. Пажо — 1 (бол., Добсон, Ли), 41:38 — 2:1. Ноесен — 2 (бол., Терявяйнен, Нечас), 54:08 — 2:2. Бортуццо — 1, 81:24 — 3:2.

Вратари: Варламов — Андерсен.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 36 (6+8+11+11) — 44 (8+13+5+18).

Наши: Исхаков (5.58/0/0), Романов (32.05/3/+2) — Кузнецов (12.08/1/0), Орлов (29.07/3/0), Свечников (25.50/3/-1).

27 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

Счет в серии: 1-3.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
2
16
Читайте также
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде матча с «Тампой»
Кубок Стэнли: «Тампа» — «Флорида», «Вегас» — «Даллас». Расписание матчей 27 и 28 апреля
Сергачев примет участие в четвертом матче «Тампы» против «Флориды»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ
Агент Овечкина: «Верю, что у «Вашингтона» все будет нормально»
Тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал третье поражение в серии с «Рейнджерс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сергачев примет участие в четвертом матче «Тампы» против «Флориды»

Кубок Стэнли: «Тампа» — «Флорида», «Вегас» — «Даллас». Расписание матчей 27 и 28 апреля