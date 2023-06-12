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Зарубежные

Сегодня, 14:08

Мусаев объяснил, почему россияне не едут в чемпионат Азербайджана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер бакинского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал, почему российские футболисты практически не играют в чемпионате Азербайджана.

«Азербайджанский рынок повернут к Сегунде, ко второй португальской лиге. Уровень игроков хороший, а финансовые запросы ниже. Из России сюда едут молодые парни с азербайджанскими корнями. Просился ли кто-нибудь из знакомых футболистов? Да, но по разным причинам мы не договорились. В клубе есть определенная структура. Первыми игрока смотрят селекционный отдел, далее руководство обсуждает финансовую сторону. Если все сходится, смотрит тренерский штаб и принимается окончательное решение. Не хочу обходить эту процедуру, навязывать своих игроков», — приводит слова Мусаева Sport24.

В минувшем сезоне «Сабах» под руководством Мусаев занял 2-е место с таблице чемпионата Азербайджана.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-trener-sabakha-musayev-obyasnil-pochemu-rossiyane-ne-yedut-v-chempionat-azerbaydzhana
Футбол
Мурад Мусаев
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