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Сегодня, 06:10

Нури Шахин защитил судей от нападения игроков «Антальяспора»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин не позволил своим игрокам устроить потасовку с бригадой арбитров матча 17-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (1:2).

34-летний турок после финального свистка отгонял своих игроков от судей. Футболисты остались недовольны работой бригадой рефери.

Шахин ранее играл за дортмундскую «Боруссию», «Реал» и «Ливерпуль», а в 2021 году завершил карьеру игрока и стал тренером «Антальяспора».

Футбол
ФК Антальяспор
Нури Шахин
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