Нури Шахин защитил судей от нападения игроков «Антальяспора»

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Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин не позволил своим игрокам устроить потасовку с бригадой арбитров матча 17-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (1:2).
34-летний турок после финального свистка отгонял своих игроков от судей. Футболисты остались недовольны работой бригадой рефери.
Шахин ранее играл за дортмундскую «Боруссию», «Реал» и «Ливерпуль», а в 2021 году завершил карьеру игрока и стал тренером «Антальяспора».
?? Notre ancien joueur Nuri #Sahin (entra?neur actuel d'Antalyaspor) a essay? de prot?ger les arbitres apr?s une d?cision litigieuse hier soir face au Fenerbah?e.— Dortmund France ?? (@Dortmund_French) January 4, 2023
(@beinsports_FR) pic.twitter.com/2HOkj7DyjN