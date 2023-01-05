Нури Шахин защитил судей от нападения игроков «Антальяспора»

Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин не позволил своим игрокам устроить потасовку с бригадой арбитров матча 17-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (1:2).

34-летний турок после финального свистка отгонял своих игроков от судей. Футболисты остались недовольны работой бригадой рефери.

Шахин ранее играл за дортмундскую «Боруссию», «Реал» и «Ливерпуль», а в 2021 году завершил карьеру игрока и стал тренером «Антальяспора».