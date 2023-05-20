Погребняк: «Кипр — это не последний чемпионат, поэтому Кокорин — красавчик»

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк поздравил нападающего «Ариса» Александра Кокорина, которого ассоциация футболистов Кипра признала лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

«Поздравляю Александра! Кипр — это не последний чемпионат, поэтому красавчик. Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии», — цитирует «Чемпионат» Погребняка.

В этом сезоне Кокорин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.