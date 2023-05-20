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Сегодня, 05:12

Погребняк: «Кипр — это не последний чемпионат, поэтому Кокорин — красавчик»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк поздравил нападающего «Ариса» Александра Кокорина, которого ассоциация футболистов Кипра признала лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

«Поздравляю Александра! Кипр — это не последний чемпионат, поэтому красавчик. Дай бог, чтобы на следующий год его увидели в Италии», — цитирует «Чемпионат» Погребняка.

В этом сезоне Кокорин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5108573-pavel-pogrebnyak-kokorin-krasavchik-daj-bog-chtoby-na-sleduyuschij-god-ego-uvideli-v-italii.html
Александр Кокорин
Павел Погребняк
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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