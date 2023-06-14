Роналду: «Многие игроки из Европы будут приезжать в Саудовскую Аравию»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал переход Карим Бензема и Н'Голо Канте в чемпионат Саудовской Аравии. Они подписали контракты с «Аль-Иттихадом».

«Меня это не удивило, но я очень рад видеть, что люди во всем мире сейчас обращают внимание на чемпионат Саудовской Аравии. Я верю, что лига будет продолжать развиваться, и многие игроки из европейских лиг будут приезжать сюда, чтобы играть.

Здесь болельщики невероятно приветствовали меня, и те, кто следят за мной, продолжают это удивительное путешествие. Каждая лига и страна разные, и я очень горжусь тем, что играл в трех разных лигах в Европе (и выиграл титулы во всех них). Самая большая разница, которую я обнаружил в Саудовской Аравии, — это, очевидно, жара и адаптация расписания тренировок, чтобы тренироваться вечером, когда прохладнее. Сейчас я уже к этому привык», — цитирует FourFourTwo Роналду.