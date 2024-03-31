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31 марта, 16:34

Руководство «Нефтчи» разочаровалось в работе Божовича

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Руководство «Нефтчи» разочаровано работой главного тренера команды Миодрага Божовича, сообщает Legalbet.

По информации источника, в клубе недовольны результатами в текущем сезоне чемпионата Азербайджана. Ожидалось, что команда прервет гегемонию «Карабаха», который завоевывает золото в 9 из 10 последних сезонах.

55-летний Божович возглавил клуб из Баку в декабре прошлого года.

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Нефтчи» занимает второе место, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Карабаха» составляет 26 очков. Команда из Агдама уже гарантировала себе чемпионство.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Нефтчи
Миодраг Божович
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