Руководство «Нефтчи» разочаровалось в работе Божовича

Руководство «Нефтчи» разочаровано работой главного тренера команды Миодрага Божовича, сообщает Legalbet.

По информации источника, в клубе недовольны результатами в текущем сезоне чемпионата Азербайджана. Ожидалось, что команда прервет гегемонию «Карабаха», который завоевывает золото в 9 из 10 последних сезонах.

55-летний Божович возглавил клуб из Баку в декабре прошлого года.

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Нефтчи» занимает второе место, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Карабаха» составляет 26 очков. Команда из Агдама уже гарантировала себе чемпионство.