0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:23

Самолет с футболистами «Гетеборга» совершил аварийную посадку из-за надутых мячей на борту

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты «Гетеборга».
Фото ФК «Гетеборг»
Telegram Дзен

Самолет с футболистами и тренерским штабом шведского клуба «Гетеборг» совершил экстренную посадку в Дании во время перелета в Испанию, сообщает Aftonbladet.

По информации издания, капитан самолета был вынужден провести экстренную посадку из-за мячей, которые перевозились на воздушном судне. Из-за перепадов давления во время полета мячи могли взорваться.

По приземлении мячи были осмотрены — и оказались в спущенном виде. После часовой задержки команда снова отправилась в путь.

После экстренной посадки футболисты и персонал «Гетеборга» без происшествий добрались до Испании.

Футбол
ФК Гетеборг
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Руководство «Аль-Насра» считает, что Роналду позитивно влияет на атмосферу в команде