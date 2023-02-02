Черчесов о победе над «Пакшем»: «Впереди еще слишком много матчей, чтобы успокаиваться»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Пакшем» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Венгрии (3:1).

— «Пакш» — неудобный для «Ференцвароша» соперник. Ваша волевая победа — это «+12» от второго места. Довольны?

— Это был третий перенесенный матч из 2022 года. Мы довольны и результатом, и игрой. Ребята пропустили со штрафного, не на шутку разозлились и все перевернули в нашу пользу. Молодцы!

— Кого из новичков заявляете в Лигу Европы?

— Надеюсь, что всех троих, включая бывшего игрока молодежного состава «Ювентуса», который только что к нам присоединился.

— Тунисец Лайдуни уже дебютировал за «Унион» в Кубке Германии. Будете брать кого-то на его место?

— У нас рынок закрывается 14 февраля. Поживем-увидим. Ну а Лайдуни мы искренне пожелали удачи в бундеслиге.

— С отрывом в 12 очков «Ференцварош» — уже чемпион?

— Впереди еще слишком много матчей, чтобы успокаиваться. Для начала нас ждет «Уйпешт» — этот самое жесткое для нас дерби Будапешта. Затем у «Ференцвароша» матчи со второй и третьей командами венгерского чемпионата. 24 февраля нас ждет жеребьевка Лиги Европы. Впереди много интересного, никто расслабляться не собирается.

«Ференцварош» набрал 41 очко и упрочил свое лидерство, оторвавшись от ближайшего преследователя после 17 туров на 12 очков.