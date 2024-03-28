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28 марта, 21:30

«Шериф» предложил Черевченко стать главным тренером клуба

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Российский тренер Игорь Черевченко может продолжить свою карьеру в Молдавии. Об этом сообщает LegalBet.

По информации источника, 49-летнему специалисту предложили возглавить «Шериф», однако россиянин ожидает более интересных вариантов работы ближайшим летом.

В феврале 2024 года Черевченко покинул должность главного тренера «Истиклола». С клубом из Душанбе специалист становился чемпионом Таджикистана и обладателем Кубка страны.

В России Черевченко тренировал «Локомотив», «Балтику», «Химки» и тульский «Арсенал».

Источник: Legalbet
Игорь Черевченко
ФК Шериф (Тирасполь)
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