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2 апреля, 22:42

Ковальчук о Кокорине: «В «Фиорентине» нужно было завоевывать место долгими, сложнейшими сражениями»

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Спортивный директор академии «Ариса» Никита Ковальчук объяснил, почему форвард команды Александр Кокорин не смог заиграть в «Фиорентине».

За итальянский клуб 33-летний футболист провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

«В «Фиорентине» нужно было завоевывать место долгими, сложнейшими сражениями. А российский футбол вообще не учит этому. В России футболистам все дается, они завоевывают что-то в детских академиях, и все. На Кипре уровень сопротивления меньше, здесь в Кокорина верят, он играет божественно. Когда я смотрю игру «Ариса», Кокорин — один из лучших футболистов команды», — цитирует Ковальчука «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кокорин принял участие в 26 матчах «Ариса» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Россиянин защищает цвета кипрского клуба на правах аренды до 31 мая 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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