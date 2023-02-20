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Сегодня, 18:54

Сын пресс-атташе «Арсенала» Овсянников заявил, что не сможет посетить матч «Базеля» по приглашению клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Российский болельщик Артем Овсянников прокомментировал для «СЭ» слова главы пресс-службы «Базеля» о том, что нападение двух фанатов не было связано с речью на русском языке.

«Не знаю, как можно интерпретировать заявления о том, что этот инцидент не связан с русским языком. Второй человек подходил ко мне со словами: «Эй, ты, русский». Не хотел бы продвигать сильно эту тему. Определенные издания уже очень хорошо развернули это в свою пользу. Но самое главное тут то, что люди позволяют себе насилие на стадионах. Мы должны с этим бороться во всем мире. Этого быть не должно. Люди во всем мире должны чувствовать себя в безопасности. Планирую ли я посетить матч по приглашению от «Базеля»? К сожалению, я переезжаю жить в другой город и поэтому не смогу посетить следующую игру. Но это никак не связано с этим инцидентом», — сказал Овсянников «СЭ».

Также сын пресс-атташе тульского «Арсенала» отреагировал на извинения «Базеля».

Ранее «СЭ» сообщил, что в Базеле на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» болельщики совершили нападение во время матча 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

Артем Овсянников. «Эй, руссе! Почему говоришь по-русски?» На нашего болельщика напали в фан-секторе стадиона в Базеле
ФК Арсенал (Тула)
ФК Базель
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