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Сегодня, 18:44

Артем Овсянников: «Планирую направить в «Базель» письмо, чтобы они улучшили организацию продажи билетов»

Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» отреагировал на извинения «Базеля»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артем Овсянников, который подвергся нападению болельщиков на матче «Базеля», в комментарии для «СЭ» отреагировал на извинения швейцарского клуба.

«Я принимаю извинения «Базеля». Считаю, что они действовали максимально корректно. Планирую направить им официальное письмо, где попрошу о том, чтобы они предприняли меры, как можно лучше организовать продажу билетов. Потому что в тот момент, когда я покупал билет, я не получил ни одного предупреждения о том, что это фан-сектор и что на стадионе снимать нельзя. Это недопустимо. Для безопасности посещения этого стадиона в будущем с этим нужно разобраться», — сказал Овсянников «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что в Базеле на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» болельщики совершили нападение во время матча 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

Артем Овсянников. «Эй, руссе! Почему говоришь по-русски?» На нашего болельщика напали в фан-секторе стадиона в Базеле

ФК Арсенал (Тула)
ФК Базель
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Известный болельщик «Спартака» объяснил причины нападения на сына пресс-аташе тульского «Арсенала»

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