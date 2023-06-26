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Сегодня, 16:48

Тренер-аналитик «Ариса» Динабурский сомневается, что Кокорин будет востребован в «Фиорентине»

Алина Савинова
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Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский высказался о возможном возвращении форварда команды Александра Кокорина в Италию.

«Из топ-5 чемпионатов ему не подходит современный немецкий футбол. Не уверен, что Кокорин может быть востребован в испанской или английской лиге. Будет ли востребован в «Фиорентине»? Есть сомнения. Если год назад на него там не рассчитывали, то и теперь вряд ли рассчитывают. Но в командах чуть ниже уровнем в Италии он и сейчас может себя проявить — как десятка, второй нападающий. Большая пауза в карьере, конечно, сыграла негативную роль в его карьере. Скорость с возрастом падает. Но уровень мастерства у Александра по-прежнему довольно высок», — цитирует Динабурского «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». 32-летний форвард провел 30 матчей в составе кипрской команды во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5151149-trener-analitik-arisa-kokorin-eschyo-mozhet-sebya-proyavit-v-italii-no-vryad-li-v-fiorentin.html
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