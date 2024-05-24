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Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 17:45

«Посмотрите на Бузову — любую девочку можно раскрутить!» Юрий Лоза — о Валиевой-певице и Олимпийских играх

Юрий Лоза отреагировал на вокальные данные Валиевой
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото «СЭ»
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Маэстро раскладывает по полочкам.

Фигуристы активно пытаются петь. Дмитрий Алиев выпустил песню, Александр Галлямов читает рэп.

Александра Трусова записала хит «Два крыла» с клипом и припевом, который не отвязывается часами.

Алина Загитова помогала с вокалом Zivert — та могла в одиночку не справиться.

Теперь о планах стать певицей заявила Камила Валиева и даже рассказала, что ее первый трек уже «на стадии разработки и в нем будет секретная формула успеха».

«СЭ» обратился к мэтру Юрию Лозе — поэту, автору-исполнителю и музыкальному критику, чтобы услышать мнение об успехах новоиспеченных солисток, но в итоге разговор дошел до кошек и вредящих скрепам артистов.

Клава Кока — пирожок ни с чем

— Юрий Эдуардович, фигуристки активно поют. Валиева объявила, что певицей станет, Трусова вот пела... Можно вам включить?

— Зачем? Зачем мне слушать, как они поют? Сейчас все поют. Если Клава Кока может петь, почему эти не могут петь, фигуристки? Вопрос только к их самооценке. Кто хочет, тот и поет. Я как профессиональный звукорежиссер, композитор и аранжировщик могу вам сказать, что сейчас есть куча программ, которые могут подправить голос. Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите. Или те же Бузова или Клава Кока, они живьем не издали ни одного звука. На студии можно сделать любую девочку поющей достаточно правильно и ровненько.

Камила Валиева. Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?

— В перспективы Валиевой вы верите?

— Все упирается в раскрутку. Если будет грамотная раскрутка, можно из кого угодно сделать что угодно. Берите пример с Клавы Коки. Пирожок ни с чем, который вдруг становится медиазвездой и среди главных лиц. Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее. После раскрутки она становится персонажем, поет даже, концерты дает. Так, может быть, и у Валиевой все зависит от того, сколько в нее будет вложено денег, усилий, умения каких-то конкретных пиарщиков.

— А вы за фигурным катанием вообще следите? В самом фигурном катании уверены, что оно очень популярно.

— В любом случае это работа. Попробуй встань на коньки, прокатись! Встал? А теперь прыгни! Люди, которые достигают высот в любом виде спорта, — большие труженики. Без труда вы не сможете стать фигуристом, гимнастом, бегуном — никем. Поэтому уважение к этому труду у меня есть.

Еще что надо понимать: не каждый выйдет толкать ядро, а на каток выходят многие. Это популярный вид спорта. Есть другие... Шахматы, например. Сколько человек играет в шахматы в классе? Двое-трое. А зимой на каток все ходят. Что массово, то пользуется бОльшим спросом, и пробиться труднее.

Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Каким образом кошка влияет на политику?

— Валиева сейчас отбывает дисквалификацию за допинг. Это вообще важно для музыкальной карьеры?

— Посмотрите на американских спортсменов, потом посмотрите на Валиеву. И потом будем говорить о допинге. И тогда сразу будет понятно, что такое допинг и что такое его отсутствие. Я оканчивал МЭСИ, институт экономики и статистики. Посмотрите статистику американских допинг-скандалов и наших. Например, была такая бегунья Гриффит-Джойнер, она вообще умерла от допинга. Если у них умирают от допинга, то о чем говорить? А потом обсуждают Валиеву, какой у нее допинг?

Против нас идет большая кампания. Если наших кошек не допускают на международные соревнования, неужели вы думаете, что наших спортсменов, тем более претендующих на высокие места, куда-то допустят? Конечно, нет. Всеми возможными способами. В частности, изобретением каких-то допинговых скандалов.

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— Скоро Олимпиада, идет большая дискуссия, ехать или нет. Вы будете поддерживать тех россиян, которые поедут в нейтральном статусе?

— Я вообще не буду ее смотреть. Игры без российских спортсменов — не всемирные Игры, это частный междусобойчик. Как я не смотрю сейчас чемпионат мира по хоккею. Давайте тогда другое название ему придумаем. Частное мероприятие, «чемпионат таких-то стран без России». Назовите как-нибудь, но не чемпионат мира, не Олимпийские игры. В них же все имели право принимать участие, а вы их продолжаете так называть. Олимпиада без России — не Олимпиада, если туда не допускают какие-то страны по дурацким политическим причинам.

Спортсмены при чем здесь? При чем здесь паралимпийцы? Это что такое вообще? Каким образом паралимпийцы, инвалиды, участвуют в политике? Им надо вне зависимости от национальности и вероисповедования предоставлять возможности. Они другие совсем! Преодолевая свой недуг, они выходят и соревнуются друг с другом. При чем тут СВО? Каким образом кошка влияет на политику? Кого поддерживает кошка, кроме своего хозяина?

— Наверное, предполагается, что влияет хозяин.

— И что теперь? Человек, который привез кошку на выставку, влияет на конфликт? Вся это фигня, которую они напридумывали, понастроили заборов, — она моментально лишает легитимности все мероприятия, на которые нас не пускают.

Фото AFP

Спорт — про понты, а не здоровье

— Российский спорт тоже становится менее интересным, нет?

— Если мы говорим о физкультуре, на нее ограничения не влияют. А физкультура — про здоровье. Спорт высших достижений — политика и пренебрежение здоровьем. Видел недавно, спросили 100 спортсменов: «Готовы ли вы стать инвалидами через 10 лет ради олимпийской медали?» 90 процентов ответили, что да.

— Деформация сознания.

— Да. У них другая психика. Это не про здоровье нации. Спорт — про понты, премии, престижное дело.

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Юрий Лоза — о Кокорине и Мамаеве: «Если человек читает извинения по бумажке, значит, делает это неискренне»

— А музыканты полезнее спортсменов, получается?

— Ну охренеть вы сказали. Музыканты разные! Многие музыканты приносят столько вреда, что лучше бы про них и не писали.

— А можно от вас топ навредивших музыкантов?

— Не знаю... Возьмите того же самого Моргенштерна (признан иностранным агентом в РФ. - Прим. «СЭ») или кого-нибудь типа его. Это же песни, которые прославляют бабки, наркотики! Песни, которые призывают к не приветствующимся в нашей культуре вещам. У нас постоянно говорят, что есть ценности, скрепы. Любые песни, которые их разрушают, вредят.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Камила Валиева
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